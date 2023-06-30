Хуснуллин сообщил об одобрении специальных казначейских кредитов для новых регионов

Средства будут направлены на модернизацию сетей ЖКХ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявки четырех новых регионов России на предоставление специальных казначейских кредитов, средства которых будут направлены на модернизацию сетей ЖКХ. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На штабе с регионами одобрили заявки новых регионов на специальные казначейские кредиты. Средства пойдут на модернизацию коммунальной инфраструктуры, благодаря чему сможем улучшить качество услуг для жителей", - написал он.

Так, на средства специальных казначейских кредитов в Донецкой Народной Республике будут обновлены системы тепло- и водоснабжения в Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Мариуполе, Волновахе, Светлодарске и Мироновском. В Луганской Народной Республике подобные проекты будут реализованы в Алчевске, Первомайске, Ровеньках, Горском, Золотом, Антраците, Краснодонском и Перевальском районах.

В Херсонской области модернизация коснется шести районов, в том числе Геническа, Рыкова и Скадовска. В Запорожской области самые крупные проекты предусмотрены в Мелитополе и Бердянске.

В конце апреля в эфире телеканала "Россия-24" он рассказал, что из общей суммы 190 млрд рублей казначейских кредитов, предусмотренных на все регионы страны, 25 млрд рублей будет направлено в новые регионы РФ.

"В новых регионах ведем комплексную работу по обновлению ЖКХ, и СКК станут ее значимым дополнением. Этот инструмент является продолжением программы инфраструктурных бюджетных кредитов, которая активно реализуется в регионах России. Теперь механизм доступен и в новых регионах. Оператором программы станет Фонд развития территорий", - добавил Хуснуллин.