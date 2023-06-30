Индийский экспорт авиатоплива в Европу достиг в июне рекордного показателя

Речь идет о 208,4 тыс. баррелей в сутки

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июня. /ТАСС/. Экспорт авиационного топлива (ATF) из Индии в страны Европы в июне достиг рекордно высокого уровня в 208 433 баррелей в сутки. Об этом в пятницу сообщает газета Business Standard со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler.

По его данным, в этом месяце половина объема ATF, поставляемого из Индии за рубеж, направляется в Европу. Предыдущий пик таких индийских поставок пришелся на июнь 2018 года, когда он составил 206 871 баррелей в сутки.

По прогнозам Kpler, в июле Индия, вероятно, станет крупнейшим источником ATF для европейских стран. Общие поставки авиатоплива в Европу составят около 435 482 баррелей в сутки, из которых более 30% будут поступать из Индии.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы, особенно ориентированные на экспорт предприятия частных компаний Reliance Industries и Nayara Energy, стали крупными поставщиками нефтепродуктов в Европу после отказа западных стран от импорта из РФ нефти и нефтепродуктов из-за российской СВО на Украине, пишет издание. При этом индийские компании постоянно увеличивают закупки российской нефти со скидкой, наращивая ее переработку и поставки нефтепродуктов в страны Европы.

Как сообщил ранее вице-премьер РФ Александр Новак, экспорт нефти из России в Индию вырос в 2022 году в 19 раз, до 41 млн тонн, а нефтепродуктов - в 2 раза, до 6,2 млн тонн. Россия находится на первом месте по отгрузке нефти в Индию. По его словам, в 2023 году эта тенденция продолжится.