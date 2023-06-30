Продажи романа Елизарова "Библиотекарь" выросли в четыре раза после выхода сериала

По данным сервиса "Литрес", книга возглавляет топ продаж по совокупному количеству проданных экземпляров за неделю в категории "современная русская литература"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Продажи романа Михаила Елизарова "Библиотекарь" - лауреата премии "Русский Букер" в 2008 году - выросли в четыре раза после выхода первого эпизода одноименной экранизации в онлайн-кинотеатрах 29 июня. Об этом ТАСС сообщили в книжном сервисе "Литрес" в пятницу.

"Литрес" проанализировал данные по продажам романа "Библиотекарь" Михаила Елизарова после выхода первой серии фэнтезийного сериала с Никитой Ефремовым в главной роли. В период с 26 по 30 июня продажи "Библиотекаря" выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели", - рассказали представители сервиса.

В "Литрес" отметили, что сейчас книга возглавляет топ продаж (по совокупному количеству проданных экземпляров) за неделю в категории "современная русская литература", обгоняя такие бестселлеры, как "Сердце Пармы" Алексея Иванова и "KGBT+" Виктора Пелевина.

Первый эпизод сериала в жанре городское фэнтези вышел в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink 29 июня, позже сериал покажут зрителям телеканала РЕН ТВ. Режиссером восьмисерийного проекта выступил Игорь Твердохлебов, главную роль в "Библиотекаре" исполнил Никита Ефремов.

По сюжету сериала актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает об убийстве своего отца при загадочных обстоятельствах. Главный герой едет в родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы.

"Библиотекарь" - роман писателя Елизарова, опубликованный в издательстве "Ad Marginem" в 2007 году, лауреат премии "Русский Букер" за 2008 год.