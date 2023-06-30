В России количество электромобилей с января выросло более чем на 23%

На 20 июня их насчитывалось 30,236 тыс. штук

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Количество зарегистрированных электромобилей в России с января по конец июня 2023 года выросло на 23%. Такие данные ТАСС привели в Минэкономразвития.

"Общее количество зарегистрированных электромобилей в Российской Федерации на 20 июня достигло 30,236 тыс. штук. Рост с начала года - более 23% (24,5 тыс. на начало 2023 года - прим ТАСС). Рост с начала 2022 года - более 77% (17 тыс. на начало 2022 года - прим ТАСС)", - сообщили в министерстве.

В разрезе субъектов в десятку лидеров по количеству зарегистрированных электромобилей стали Москва, Иркутская и Новосибирская области, Краснодарский, Приморский, Хабаровский и Красноярский края, а также Московская область, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Сейчас в Москве установлено 422 зарядные станции для электромобилей. Также в числе регионов с наиболее развитой зарядной инфраструктурой - Татарстан (327), Краснодарский край (304), Московская (280) и Сахалинская области (149).