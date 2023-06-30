Российско-киргизский фонд развития вложит в экономику Киргизии до 2027 года $630 млн

За восемь лет работы фонд профинансировал в Киргизии различных проектов на $520 млн

БИШКЕК, 30 июня. /ТАСС/. Российско-киргизский фонд развития (РКФР) планирует вложить в экономику Киргизии до 2027 года $630 млн. Об этом было объявлено в ходе состоявшегося в Бишкеке заседания совета РКФР, в ходе которого обсуждалась стратегия его развития на 2023-2027 годы, сообщила пресс-служба фонда.

"Сейчас перед нами стоят новые масштабные задачи по ее (экономики Киргизии - прим. ТАСС) модернизации и технологическому перевооружению. В рамках стратегии на 2023-2027 годы РКФР профинансирует новые проекты на общую сумму $630 миллионов. Кроме инвестиционного финансирования сконцентрируем внимание на проектном подходе. Будем поддерживать новые проекты в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, возобновляемых источников энергии, логистики, IT, инфраструктуры и других направлениях", - цитирует пресс-служба председателя правления фонда Артема Новикова.

При этом он напомнил, что за восемь лет работы фонд профинансировал в Киргизии различных проектов на $520 млн.

По сообщению пресс-службы, стратегия фонда предусматривает разработку новых кредитных продуктов, которые позволят сделать его ресурсы еще более востребованными. В частности, серьезной модернизации подвергнется внутренняя структура РКФР, будут разработаны новые IT-решения и электронные платформы, которые помогут облегчить взаимодействие фонда с предпринимателями. "Рассчитываем, что реализация этой стратегии позволит увеличить объем экспорта продукции заемщиков фонда до $1,2 млрд в течение пяти лет. К окончанию ее реализации объем их ежегодной выручки составит около $1,5 млрд", - отметил Новиков.

Он также заверил, что в настоящее время РКФР работает в штатном режиме. "У нас достаточно финансирования для реализации всех имеющихся проектов и удовлетворения новых заявок", - подчеркнул председатель правления фонда.

РКФР был создан перед вступлением Киргизии в 2015 году в Евразийский экономический союз для оказания поддержки киргизским предпринимателям в их адаптации к условиям союза. Фонд на льготных условиях финансирует наиболее перспективные с экономической точки зрения проекты в Киргизии. Российская сторона внесла в уставной капитал фонда $500 млн.