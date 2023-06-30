DPA: Mercedes отзывает более 140 тыс. автомобилей в США из-за проблем с топливным насосом

Решение касается моделей C-, E- и S-класса, а также внедорожников GLC, GLE и GLS, произведенных в период с 2021 по 2023 год

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Германская компания Mercedes-Benz отзывает 143 тыс. автомобилей в США из-за проблем с топливным насосом. Об этом в пятницу сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на заявление Национального управления дорожной безопасности США (NHTSA).

По данным ведомства, решение касается моделей C-, E- и S-класса, а также внедорожников GLC, GLE и GLS, произведенных в период с 2021 по 2023 год. Управление уточняет, что насосы подлежат бесплатной замене в дилерских центрах.

В прошлом году Mercedes-Benz уже была вынуждена отозвать большую партию машин из-за возможных проблем с тормозами, пишет агентство. Тогда под отзыв попали около 1 млн автомобилей по всему миру, включая модели GL и R-класса, выпущенные в период с 2004 по 2015 год.