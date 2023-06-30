СМИ: биржа Гонконга в I полугодии показала худший показатель по объему IPO за 20 лет

По сведениям газеты South China Morning Post, за этот период на бирже прошли IPO 28 компаний, которые в сумме привлекли $2,2 млрд

ГОНКОНГ, 30 июня. /ТАСС/. Гонконгская фондовая биржа продемонстрировала в первой половине текущего года наихудший показатель по объему привлеченных при первичном размещении акций (IPO) средств. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

По ее данным, за первые шесть месяцев на бирже прошли IPO 28 компаний, которые в сумме привлекли $2,2 млрд. По оценке аналитической компании Refinitiv, это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а также является наименьшим показателем с 2003 года: тогда во время вспышки атипичной пневмонии в городе общий объем привлеченных на бирже при IPO средств составил $802 млн.

Как отмечает Refinitiv, если сравнивать с другими торговыми площадками, биржа Гонконга показала не самый худший результат по динамике: в среднем объемы IPO в мире снизились в первом полугодии на 24%.

В целом по этому показателю Гонконгская фондовая биржа заняла девятое место в мире, поднявшись на одну строчку по сравнению с прошлым годом.

Как отмечает издание, ожидается, что во второй половине года она сможет отыграть свои позиции еще сильнее: с апреля по июнь IPO в Гонконге провели 11 компаний, а объем привлеченных инвестиций составил $1,32 млрд, увеличившись на 55% по сравнению с первым кварталом.

Гонконгская фондовая биржа была основана в 1891 году и является одной из крупнейших торговых площадок мира. Ежедневный оборот в первом квартале текущего года составил около $16,4 млрд.