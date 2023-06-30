Новикомбанк организовал выпуск облигаций под авиационные проекты на 17 млрд руб.

Срок обращения ценных бумаг составит 20 лет, а установленный льготный период по выплате купонного дохода составит два года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", организовал размещение первого из пяти зарегистрированных выпусков облигаций ООО "Авиакапитал-сервис" с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках реализации комплексной программы развития авиационной отрасли РФ до 2030 года. Об этом сообщили в банке.

"28 июня 2023 года "Авиакапитал-сервис", дочернее предприятие госкорпорации "Ростех", специализирующееся на авиационном лизинге, успешно разместило в пользу Минфина России дебютный выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 17,249 млрд рублей. Ставка купона по выпуску облигаций была установлена в размере 1,5% годовых", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что срок обращения облигаций составляет 20 лет. Установленный в выпуске льготный период по выплате купонного дохода составит два года. После окончания льготного периода выплата купонных доходов будет осуществляться ежеквартально.

"Организация финансирования на рынке капитала в формате размещения облигаций и предоставления синдицированных кредитов - это новое, успешно развиваемое в Новикомбанке направление поддержки проектов. Мы благодарны "Авиакапитал-сервису" и руководству госкорпорации "Ростех" за выбор Новикомбанка для организации и сопровождения дебютного размещения облигаций. Рассчитываем, что организация заимствований на рынке долгового капитала может стать одним из важных направлений взаимодействия с предприятиями, входящими в контур "Ростеха", - сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Финансирование авиационных проектов

"Авиакапитал-сервис" участвует в денежном авансировании производства воздушных судов для авиакомпаний Российской Федерации и имеет многолетний опыт сотрудничества с ними. Комплексная программа развития авиационной отрасли позволит отечественным перевозчикам своевременно обновлять парк воздушных судов. Важно, что это будут суда отечественных производителей полностью созданные российскими предприятиями. Мы благодарны Новикомбанку за поддержку и профессионализм в проекте по финансированию поставок современных отечественных самолетов для нужд гражданской авиации России", - сказал генеральный директор "Авиакапитал-сервис" Роман Пахомов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметили в банке, проект финансирования льготного лизинга отечественных воздушных судов за счет средств ФНБ был внесен в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов распоряжением правительства в январе 2023 года. Общий объем финансирования "Авиакапитал-сервиса" за счет средств ФНБ в рамках проекта составит 175,4 млрд рублей. Новикомбанк в рамках программы опережающего финансирования комплексной программы развития авиатранспортной отрасли РФ также уже выступил кредитором предприятий гражданского авиастроения, входящих в госкорпорацию "Ростех", и предоставил финансирование на сумму более 43 млрд рублей.