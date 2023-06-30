В Sitronics Electro создали платформу для объединения управления зарядной инфраструктурой

Компания первая в России зарегистрировала разработку в Роспатенте, отметили в ее пресс-службе

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. В Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) создали роуминговую платформу для операторов зарядной инфраструктуры, которая позволит объединить управление станциями разных операторов в одном приложении. Компания первая в России зарегистрировала разработку в Роспатенте, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Sitronics Electro первым зарегистрировал в Роспатенте платформу для создания роуминга для операторов ЭЗС. OCPI-платформа Sitronics eHub стала первой в России роуминговой платформой для операторов зарядной инфраструктуры, зарегистрированной Роспатентом", - рассказали в компании.

Там отметили, что сейчас появилось большое количество приложений для зарядки электромобилей. Следующий этап развития инфраструктуры, по мнению оператора, станет объединение сетей через роуминг. Таким образом, пользователи смогут запускать и оплачивать зарядные сессии не только в приложении оператора, но и в других. Кроме того разработанная платформа позволит сократить количество используемых водителями приложений для зарядки электромобилей.

"Межплатформенный роуминг - это будущее экосистемы услуг зарядки, к которому мы стремимся. Наша платформа - готовое коробочное решение для игроков, которые собрали в своей инфраструктуре станции разных операторов. C помощью eHub такие владельцы заправочных комплексов смогут обеспечить обслуживание на станциях в собственном приложении. Это сильно упростит клиентский путь", - отметил генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов, чьи слова приводятся пресс-службой.