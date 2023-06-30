"Газпром нефть" завершит строительство "Биосферы" на Омском НПЗ в 2023 году

Инвестиции в проект составят 28 млрд рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует завершить в этом году строительство биологических очистных сооружений Омского НПЗ - комплекса "Биосфера". Инвестиции в него составят 28 млрд рублей, сообщили в компании по итогам визита вице-премьера РФ Виктории Абрамченко на объект.

"Проект включен в план мероприятий федерального проекта "Чистый воздух". Благодаря "Биосфере", Омский НПЗ "Газпром нефти" обеспечит очистку всех промышленных стоков с эффективностью 100%, перейдет на практически замкнутый цикл водопотребления и на 70% снизит объем использования речной воды. Строительные работы планируется завершить в 2023 году", - отметили в "Газпром нефти".

Абрамченко высоко оценила вклад Омского НПЗ в реализацию федерального проекта "Чистый воздух": как комплекса "Биосфера", так и автоматизированной системы мониторинга воздуха.

"Сегодня мы увидели очистные сооружения, которые влияют не только на воздух в городе, но и приводят фактически к другой культуре промышленного производства. Мы сегодня услышали от специалистов предприятия, что вода, которую Омский НПЗ берет из Иртыша, будет оставаться внутри предприятия. Получается замкнутый контур водопотребления. 28 млрд рублей инвестировано "Газпром нефтью" в такие современные очистные сооружения. Это очень важный капиталоемкий и экологический проект. Я, честно скажу, такого не видела еще нигде в стране", - отметила она.

Глава Омской области Виталий Хоценко напомнил, что Омский НПЗ первым в регионе запустил прямую передачу экологических данных с промышленных объектов в природоохранные ведомства через автоматизированную систему мониторинга воздуха. "Сейчас ОНПЗ завершает крупнейший природоохранный проект в регионе - строительство инновационного комплекса водоочистки "Биосфера". Новый объект поможет сократить потребление речной воды и сберечь водные ресурсы Иртыша. Обширный опыт ОНПЗ в обеспечении экологической безопасности - ориентир для всех промышленных предприятий Омской области", - отметил он.

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский добавил, что "Газпром нефть" с 2008 года занимается модернизацией Омского НПЗ. "Еще на старте модернизации перед нами стояла задача повышения операционной эффективности и последовательного снижения общего воздействия производства на окружающую среду. Благодаря современным технологиям Омский НПЗ выходит на рекордные показатели переработки нефти и улучшает экологические показатели - воздействие сокращено уже на 40%, а к 2025 году снизится еще на 25%", - сказал он.

О технологиях

Технологии биологической очистки "Биосферы" разработаны российскими специалистами и включают современную многоступенчатую систему очистки: механическую, физико-химическую, биологическую, а также угольную фильтрацию и обеззараживание ультрафиолетом.

Автоматизированные же системы мониторинга воздуха созданы специалистами компании, они охватывают несколько ключевых объектов ОНПЗ. Установленные на них датчики экологического контроля всю полученную информацию передают напрямую в природоохранные ведомства.