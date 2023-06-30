Для перевозок между Калининградом и Петербургом планируют поставить еще два парома

По словам замглавы Росморречфлота Бориса Ташимова, в среднесрочной перспективе возведут еще два железнодорожных парома для линии Усть-Луга - Балтийск

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Для обеспечения морских перевозок между Санкт-Петербургом и Калининградом до конца 2023 года планируют поставить два дополнительных парома. Об этом сообщил замглавы Росморречфлота Борис Ташимов во время коллегии ведомства.

"Судоходными компаниями сейчас прорабатывается вопрос постановки на линию двух дополнительных паромов уже в текущем году. Это позволит нарастить провозную способность и создать резерв для замещения судов выбывающих в ремонт", - сказал он.

За январь - май 2023 года из 1,24 млн тонн грузов в сообщении с Калининградской областью паромами перевезли 890 тыс. тонн. Средняя загрузка паромов в направлении Калининграда составила 95%, в направлении Ленинградской области - 85%.

Ташимов отметил, что в среднесрочной перспективе планируется строительство еще двух железнодорожных паромов для линии Усть-Луга - Балтийск.

"Пока мы прорабатываем вопрос финансирования с Минфином. Это уже аналоги существующих железнодорожных паромов, двухтопливные. Стоимость определим после того, как поймем потребность с Минфином. В районе трех лет рассчитываем выйти на строительство", - пояснил журналистам Ташимов.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что на морской линии из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Калининград нужно увеличивать количество паромов с учетом большого количества накатных грузов, перевозящихся в регион.