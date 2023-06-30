Минстрой призвал ускорить темпы замены лифтов в домах со спецсчетами на капремонт

По словам замглавы ведомства Алексея Ересько, регионам надо находить новые меры для ускорения этой работы

ЩЕРБИНКА /Московская область/, 30 июня. /ТАСС/. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько выразил обеспокоенность медленным темпом замены лифтов с истекшим сроком эксплуатации в домах, средства на капитальный ремонт которых копятся на специальных счетах, и призвал найти возможности для ускорения этой работы. Свое мнение он высказал на совещании по вопросам модернизации и замены лифтов в многоквартирных домах в подмосковной Щербинке в пятницу.

"Из 85 тыс. [лифтов] которые надо поменять к 2025 году, 45 тыс. лифтов - это где фонды капитального ремонта, и 40 тыс. - где спецсчета. За прошлый год в домах, [деньги на капитальный ремонт которых] находятся на спецсчетах, заменено всего 975 лифтов, притом что 14,5 тыс. лифтов [было заменено в целом] в стране",- сказал он.

По словам Ересько, регионам надо находить новые меры для ускорения этой работы, чтобы не допустить еще более сложной ситуации к 2025 году, если будет необходимо заменить 30 тыс. лифтов в домах со спецсчетами и 30 тыс. машин в домах, работающих с фондом капитального ремонта. Замминистра отметил, что некоторые субъекты вкладывают средства местного бюджета в решение проблемы, понимая ее социальное значение. Так, в 2022 году регионы вложили в замену лифтов 8 млрд рублей, а в 2023 году запланировано потратить 11 млрд рублей из бюджетов субъектов.

Всего, добавил он, в программу замены лифтов в РФ включены 531 тыс. машин. Из них 138 тыс. - это лифты, которые находятся в домах со специальными счетами на капитальный ремонт.

Единая система мониторинга

Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ предложил создать единую систему мониторинга состояния лифтов в многоквартирных домах РФ на базе Единой информационной системы жилищного строительства. Об этом в пятницу сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, отвечая на вопрос ТАСС. "Мы предполагаем реализовать такую систему на базе Единой информационной системы жилищного строительства. Но решение за Минстроем и Минпромторгом. <…> Это реально до конца следующего года, [поскольку] это не создание системы с нуля", - сказал он.

ДОМ.РФ уже оформил свою инициативу и готов ее развивать в сотрудничестве с Минцифры и Минстроем РФ, добавил Ниденс.

По его словам, такая информационная система будет аккумулировать информацию о каждой машине в отдельности с момента ее производства на заводе, в ходе ее монтажа и эксплуатации в доме и позволит "получать всю достоверную и полную информацию" и принимать на ее основе производственные программы и программы замены и модернизации лифтов.