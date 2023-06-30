В Подмосковье создали перчатку виртуальной реальности

Устройство позволяет ощутить форму и твердость виртуальных объектов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Дубна", компания "Икс ред групп" создала прототип перчаток виртуальной реальности, устройство позволяет ощутить форму и твердость виртуальных объектов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Компания "Икс ред групп", резидент особой экономической зоны "Дубна", создала рабочий прототип перчаток виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей. С помощью устройства пользователь сможет ощутить форму и твердость объектов, которых нет при классических способах взаимодействия. Перчатка виртуальной реальности повышает уровень восприятия симуляции и дает совершенно новые ощущения", - говорится в сообщении.

Как отметил технический директор ООО "Икс ред групп" Артем Знобищев, в настоящее время подобные устройства не доступны рядовым пользователям в силу их высокой стоимости и сложности покупки. "Поэтому сейчас наши специалисты работают над тем, чтобы сделать эти технологии доступными и удобными для большего круга людей, заинтересованных в данной области", - привели в пресс-службе слова Знобищева.

Отмечается, что в прошлом году в рамках импортозамещения компания выступила с предложением о создании в России альтернативной отечественной VR-платформы и получила свидетельство о государственной регистрации программы "Рустим". Это унифицированная платформа с возможностью покупки, продажи и доступа к VR-контенту.