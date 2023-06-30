Акционеры "Вымпелкома" приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

По решению акционеров, прибыль за этот период распределяться не будет.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Вымпелком" (работает в России под брендом "Билайн") приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в материалах компании.

По решению акционеров, прибыль за 2022 год распределяться не будет.

Кроме того, акционеры по итогам собрания утвердили годовую финансовую отчетность, годовой отчет компании, а также акционерами одобрено вступление компании в ассоциацию "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания".

Консолидированная выручка "Вымпелкома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2022 год снизилась на 1,4%, до 286,7 млрд рублей.

В ноябре 2022 года группа топ-менеджеров во главе с генеральным директором "Вымпелкома" Александром Торбаховым заключила сделку по выкупу 100% акций компании у Veon.