Акционеры ОГК-2 утвердили дивиденды за 2022 год из расчета 5,8 копеек на акцию

Всего на выплаты направят 6,41 млрд рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры генерирующей компании ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") приняли решение выплатить дивиденды по результатам 2022 года из расчета 5,8 копеек на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.

Таким образом, на выплаты будет направлено 6,41 млрд рублей, в распоряжении компании останется 5,68 млрд рублей.

Реестр акционеров закрывается 10 июля 2023 года.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг") (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).