Сбер в Крыму и Севастополе снизит комиссию по эквайрингу для предпринимателей

Для новых клиентов она составит 1% в первые два месяца

ТАСС, 30 июня. Сбер с 1 июля снизит комиссию по эквайрингу для предпринимателей в Республике Крым и Севастополе, сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

"Для новых клиентов, которые захотят подключить эквайринг, комиссия составит 1% в первые два месяца. Этот тариф действует для клиентов, комплексно обсуживающихся в Сбере: открывших расчетный счет и оформивших зарплатный проект. Новые тарифы распространяются на торговый эквайринг, SberPay QR, сервисы "Смарт-терминал" и "Мобильный кассир". Подключить выгодный тариф можно любым удобным способом в личном кабинете СберБизнеса в разделе "Эквайринг", через заявку на сайте банка или в любом офисе "Сбера" в Крыму", - говорится в сообщении.

Как отметили в банке, для клиентов, которые уже пользуются эквайрингом от Сбера, комиссия также автоматически снизится.

"Новые тарифы помогут бизнесу Крыма повысить рентабельность и активнее привлекать новых клиентов. Важно, что акция распространяется не только на новых, но и на текущих корпоративных клиентов Сбера. Мы активно поддерживаем предпринимателей полуострова, внося вклад в обеспечение устойчивого развития региона", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководитель блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка Дмитрия Малых.

Новый тариф будет действовать с 1 июля 2023 года до 29 февраля 2024 года включительно. Он распространится на такие индустрии, как сфера услуг, продукты, супермаркеты, рестораны, фастфуд, гостиницы, красота и здоровье.

В январе Сбер объявил, что начинает работу на Крымском полуострове. В мае первые отделения открылись в Ялте и Севастополе. На Петербургском экономическом форуме первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин сообщил журналистам, что до конца 2023 года банк довести число банкоматов на полуострове до 130.