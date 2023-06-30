"Яндекс Маркет" подал заявку на регистрацию бренда Lunnen

Как отметили в пресс-службе компании, в будущем под ним появится компьютерная техника и аксессуары

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Яндекс" подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Lunnen, соответствующая информация содержится в базе данных федеральной службы.

Согласно информации из базы Роспатента, заявка на регистрацию поступила 14 июня. Она касается широкой номенклатуры товаров и в настоящий момент находится на этапе формальной экспертизы. В пресс-службе "Яндекс Маркета" подтвердили подачу заявки.

"Яндекс Маркет" действительно подал заявку на регистрацию товарного знака Lunnen. В будущем под этим брендом появится компьютерная техника и аксессуары: ноутбуки, мониторы, планшеты, настольные ПК, моноблоки, проекторы, принтеры, а также периферийная продукция (мыши, клавиатуры, компьютерные и HDMI кабели, гарнитуры, колонки, переходники и адаптеры)", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

"По срокам запуска ориентируемся на зимний сезон 2023-2024", - добавили в сервисе.

Ранее "Яндекс Маркет" также подал заявку на регистрацию товарного знака Cubits - как пояснили в пресс-службе, он касается категории детских товаров. "Это еще один потенциальный собственный бренд, над которым работает команда. При этом мы достаточно часто регистрируем товарные знаки, доменные имена или технологии (патенты), но не все они находят применение в будущем", - отметили в "Яндекс Маркете".