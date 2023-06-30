Совет директоров "Почты России" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

От имени государства полномочия акционера осуществляет Росимущество

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Почты России" рекомендовал единственному акционеру не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года в связи с убытком, следует из материалов почтового оператора.

Учредителем "Почты" является Российская Федерация. От имени государства полномочия акционера осуществляет Росимущество.

В августе 2022 года правительство России распорядилось подготовить директиву, согласно которой рекомендуется не производить выплату дивидендов "Почты России" по итогам 2021 года. Позднее совет директоров "Почты России" аналогично рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам того года, однако далее об утверждении невыплаты дивидендов не объявлялось.