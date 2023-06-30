Индекс цен на золото войдет в национальную систему ценовых индикаторов

В настоящее время индекс уже используется для определения цены исполнения расчетного фьючерсного контракта на золото, пояснили в ЦБ РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Индекс аффинированного золота войдет в национальную систему ценовых индикаторов, говорится в сообщении Банка России.

В настоящее время индекс уже используется для определения цены исполнения расчетного фьючерсного контракта на золото, пояснили в регуляторе. Также он может выступить ориентиром внутренней биржевой стоимости золота не только для банков и других участников финансового рынка, включая розничных инвесторов, но и для золотодобывающих компаний, промышленных потребителей.

Методика расчета биржевого индекса аффинированного золота одобрена межведомственной рабочей группой,

Индекс рассчитывает Московская биржа в рублях на основании сделок, заключенных на биржевых торгах.