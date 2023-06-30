Моор считает, что в РФ нужно ввести меры поддержки для создания отелей в объектах наследия

По мнению губернатора Тюменской области, это могут быть в том числе специальные кредитные программы в финансовых институтах и госкорпорациях

ТОБОЛЬСК /Тюменская область/, 30 июня. /ТАСС/. Размещение мини-отелей, мастерских и других организаций в объектах культурного наследия в России поможет развивать городскую среду и сохранять здания от разрушений. Однако для этого необходимы меры федеральной финансовой поддержки, считает губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Больше всего вопросов связано с объектами культурного наследия в федеральной собственности - в данных объектах могут разместиться мини-отели, объекты питания, мастерские и так далее. <...> Мы предлагаем <...> рассмотреть возможности и варианты, в том числе федеральные по финансовой поддержке, <...> потому что, если мы ничего делать не будем, к сожалению, объекты будут разрушаться. И такая поддержка, безусловно, позволила бы осуществить развитие городской среды", - сказал Моор в пятницу на заседании Совета при полпреде президента в Уральском федеральном округе, участие в котором принял министр экономического развития РФ Максим Решетников. Губернатор отметил, что это могут быть в том числе специальные кредитные программы в финансовых институтах и госкорпорациях.

Благодаря уже существующим мерам поддержки удалось построить в Тобольске новый отель, сказал глава Минэкономразвития, открывая заседание. "В рамках льготного кредитования по строительству отелей 3-5 звезд введен "Миррос" в Тобольске. В августе запускаем новый этап программы, новый этап отбора, президент поддержал масштаб программы - это 29 тыс. номеров. Призываем вместе с банками и бизнесом включиться в работу, мы постарались максимально упростить требования, чтобы это был конкурс для тех, кто готов серьезно инвестировать в туризм", - сказал Решетников.

На заседании Совета при полномочном представителе президента в УрФО Владимире Якушеве, которое проходит в Тобольске при участии министра экономического развития РФ Максима Решетникова, обсуждают возможности по привлечению инвестиций в регионы округа, в частности за счет развития туристического потенциала.