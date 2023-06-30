Чемезова переизбрали председателем совета директоров "Камаза"

На заседании члены совета директоров также заслушали информацию об исполнении бизнес-плана группы организаций "Камаза" за первые пять месяцев 2023 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов вновь избран председателем совета директоров "Камаза". Об этом говорится в сообщении автопроизводителя по итогам заседания совета директоров компании.

"Председателем совета директоров ПАО "Камаз" переизбран генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов", - отмечается в сообщении.

На заседании члены совета директоров также заслушали информацию об исполнении бизнес-плана группы организаций "Камаза" за первые пять месяцев 2023 года. Кроме того, были сформированы комитеты совета директоров по бюджету и аудиту, а также по кадрам и вознаграждениям.

О компании

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (47,2%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%).