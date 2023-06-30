Эксперты: сделка Russ Outdoor и Gallery улучшит положение дел на рекламном рынке

По мнению специалистов, сделка приведет к росту его объемов, стабилизации, а также улучшит ситуацию с мониторингом рекламных размещений в регионах

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сделка о приобретении российским оператором наружной рекламы Russ Outdoor 100% уставного капитала другого игрока этого рынка - компании Gallery - положительно скажется на рынке рекламы. В частности, данная сделка приведет к росту его объемов, стабилизации, а также улучшит ситуацию с мониторингом рекламных размещений в регионах, уверены опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее ФАС согласовала сделку о приобретении "Стинн" (совладелец крупнейшего оператора наружной рекламы Russ Outdoor) 100% уставного капитала владельца оператора наружной рекламы Gallery - "Медиа-1 аутдор" и одобрила ее. Единственным владельцем головной структуры Gallery, как следует из данных СПАРК, является ООО "Медиа-1 аутдор".

По данным отраслевого измерителя наружной рекламы компании AdMetrix, общее количество рекламных конструкций в 50 городах мониторинга составляет 53 871. Из них на Gallery приходится 2 672 (доля 5%), на Russ Outdoor - 9 224 (доля 17%), что после заключения сделки суммарно составит долю в 22%. Исходя из этих цифр, после покупки Gallery компания Russ Outdoor по факту не получит доминирующего положения на рынке наружной рекламы. С точки зрения закона говорить о монопольном положении на рынке также не приходится, так как ФАС России рассматривает отрасль как единую, не выделяя сегменты телевизионной, печатной, наружной или какой-либо другой рекламы, отметил в беседе с ТАСС исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков.

"Как эта сделка скажется на рынке пока сложно сказать, время покажет. Скорее всего, изменения действительно будут - многое зависит от того, как в следующем году пройдут московские торги. Если оценивать то, что ФАС эту сделку одобрил, то он, как регулятор рынка рекламы, действует последовательно и логично. Они всегда рассматривали рынок как единый, а не отдельно по сегментам. У наружной рекламы при этом на рынке доля только третья по размеру - ее опережают реклама в интернете и на телевидении", - сказал он.

Рынок вырастет и стабилизуется

В перспективе слияние двух крупнейших операторов наружной рекламы должно привести к росту рынка, а также к повышению качества производимых продуктов, как это ранее уже случалось с рекламой на телевидении, считает CEO рекламного агентства PPL Media Александр Харитонов.

"Консолидация рынка - это всегда увеличение его объема. Мы уже видели такой пример консолидации на рынке телевизионной рекламы, и тогда это положительно сказывалось и на объеме рынка, и на качестве продукта. Думаю, что в этом случае рынок также будет расти, объемы будут увеличиваться, а это достаточно хорошо", - сказал он.

Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа", директор телеканала ТНТ Тина Канделаки также выразила надежду, что слияние Russ Outdoor и Gallery позволит в положительную сторону изменить ситуацию с мониторингом рекламных размещений в регионах. "Телеканал ТНТ - крупный покупатель наружной рекламы. Регулятор заверил, что объединение Russ Outdoor и Gallery не повлияет на конкуренцию на рекламном рынке, и мы надеемся, что так и произойдет. А также надеемся, что консолидация усилий и команд двух крупнейших операторов улучшит ситуацию с мониторингом рекламных размещений в регионах", - добавила она.

Не видит отрицательных перспектив для рынка в сделке между Russ Outdoor и Gallery и CEO "Мастер ЭД" Анатолий Купреев. По его словам, она даст новый толчок к развитию Russ Outdoor и отрасли в целом. "Многие говорят о монополизации, но вопрос не в монопольном положении, а в том, как компания относится к своему лидирующему положению, и что она делает для того, чтобы отрасль продолжала развиваться, а не начала протухать. В ситуации, когда менеджмент одной компании планирует развиваться, хочет инвестировать и быть эффективным, а вторая, основываясь на своих размерах, решает продаваться, то договоренность между ними - это очень хорошо. Более того, это вдвойне хорошо, когда компанию покупают профессионалы рынка. Поэтому с этой точки зрения тут все хорошо: один из крупнейших операторов получает новую жизнь, новую кровь, все это пойдет рынку только на пользу", - сказал он.

Первый заместитель министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Александр Менчук положительно оценил взятое Russ Outdoor обязательство не поднимать цены в течение 2023 года, а также в течение квартала после совершения сделки разработать и опубликовать информацию о своих подходах к ценообразованию.

"На протяжении последних 30 лет Russ, пусть под разными названиями, с разными составами акционеров, но это лидер наружной рекламы в нашей стране. То, что сейчас происходит - это закономерная история, в русле той политики, которую Russ проводил все эти годы. Безусловно, нужно смотреть на какие-то детали, что будет дальше. Но меня очень порадовало, что, кроме того, что ФАС одобрила сделку, новость содержит информацию о том, что Russ взял на себя определенные обязательства. Они могли этого не делать, но сделали, и это хороший знак того, что Russ, несмотря на свое лидерство, все-таки заинтересован в том, чтобы рынок развивался стабильно и без серьезных потрясений", - подчеркнул эксперт.