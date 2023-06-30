Эксперты считают, что ослабление рубля остановится в районе 90 рублей за доллар

Доллар укрепился почти на 10%, евро вырос 11,8%, юань - на 7,4%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Волна ослабления рубля практически подходит к концу и в июле доллар вновь может вернуться в район 80-85 рублей, евро - 90-92 рублей, юань - 11,4-11,8 рублей, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, американская валюта не сможет долго находиться выше 90 рублей, а евро не преодолеет психологическую границу в 100 рублей.

За последний месяц рубль заметно сдал позиции по отношению к основным валютам. Так, доллар укрепился почти на 10% и сегодня приближается к 89 рублей, евро вырос 11,8%, и сегодня двигается к 97 рублей, юань - на 7,4%, превысив 12,2 рублей

Столь резкое локальное ослабление может быть связано с окончанием налогового периода, предположил кредитный аналитик "Тинькофф инвестиции" Михаил Иванов.

Кроме того, на ажиотажном спросе на валюту сказываются политические риски (несмотря на разрешение произошедшей на выходных ситуации), добавил аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских. "Последствиями 24 июня для валютного рынка стал рост спроса россиян на наличную валюту и даже на некоторые товары первой необходимости, а последнее ускорило недельную инфляцию, что также ослабляет рубль", - отметила в свою очередь ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Подстегивает спрос и выкуп акций "Магнитом" у нерезидентов по тендерному предложению. "Вчера ретейлер объявил об увеличении выкупа акций у иностранных инвесторов втрое, до 29,8%. При цене выкупа в 2 215 рублей за бумагу это может стоить ему более 67 млрд рублей Чтобы впоследствии вывести деньги от продажи акций, иностранным инвесторам потребуется валюта. При этом очевидно, что "Магнит" - не единственная компания, которая может "прощаться" со своими иностранными акционерами", - добавили в УК "Альфа-Капитал".

Давление на рубль с начала года оказывают и фундаментальные факторы. Так, нефть находится на минимумах за последний год, а экспорт из России в объемах и стоимости снижается, из-за чего сокращается приток в страну валютной выручки, пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. К факторам давления относится и локальное укрепление самого доллара к основным валютам, а также повышенные расходы бюджета - согласно предварительной оценке ЦБ в январе - мае 2023 года профицит текущего счета платежного баланса составил $22,8 млрд, что в 5,4 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

При этом потребительский спрос в России умеренно восстанавливается, что на фоне снижения экспорта приводит к сокращению профицита по счету текущих операций, оказывая давление на рубль. К примеру, согласно данным таможни Китая импорт в Россию из КНР в январе - мае вырос на 75,6% год к году, тогда как экспорт - на 20,4%. "Хотя в абсолютном выражении экспорт пока превышает импорт ($51 млрд против $43 млрд), профицит внешней торговли явно снижается", - отметили в УК "Альфа-Капитал".

Поможет ли рублю увеличение ключевой ставки

Возможный рост ключевой ставки по итогам июльского заседания Банка России фундаментально позитивен для нацвалюты, однако положительный эффект в таких случаях размазывается по времени, пояснил Александр Бахтин.

Поэтому в моменте эффект ужесточения ДКП будет нейтральным, считают специалисты. "В условиях сильной зависимости курса рубля от торговых потоков экспорта и импорта, повышение ключевой ставки вряд ли окажет видимую поддержку российской валюте, как это, например, было в прошлые годы, когда ЦБ боролся высокой ставкой с оттоком капитала. В то же время очередная волна ослабления рубля усиливает проинфляционные риски и, соответственно, повышает без того существенную вероятность перехода ЦБ к подъему ключевой ставки", - рассказал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес капитал" Юрий Кравченко.

В Freedom Finance Global считают, что процентная ставка должна вновь резко подняться вверх, до 17-20% годовых, чтобы оказать влияние на рубль и способствовать его укреплению. "Но такой необходимости ни ЦБ РФ, ни правительство пока не видят, да и мера эта слишком сильнодействующая, и должна, на наш взгляд, использоваться только в крайних случаях, когда для стабильности финансовой системы РФ действительно есть серьезная угроза", - прокомментировала Наталья Мильчакова.

В компании полагают, что ЦБ РФ повысит в июле процентную ставку не более чем на 0,25-0,5 процентного пункта, то есть до 7,75-8% годовых.

Что будет дальше с рублем

В долларе есть важное сопротивление на 90 рублей, а евро будет трудно преодолеть психологическую отметку 100 рублей, считает аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских. Локальный максимум в юане, по мнению компании, уже был достигнут в районе 12,2 рубля. К тому же, если доллар подойдет к 90 рублям, Минфин и ЦБ РФ на таких уровнях могут начать продавать валюту, отмечают специалисты.

В Freedom Finance Global прогнозируют, что падение рубля может затормозиться в ближайшие две недели - на уровне в 88-89 рублей за доллар, 97-98 рублей за евро и 12,3 рубля за юань. То, что избыточная геополитическая "премия" вскоре должна сойти на нет, отмечают и в "БКС мир инвестиций".

В УК "Альфа-Капитал" также обозначили поддерживающий рубль фактор - с 1 апреля 2023 года цена нефти для расчета нефтяных налогов рассчитывается на основе котировок сорта Brent с дисконтом. При этом размер дисконта планомерно сокращается: если в мае это был $31 за баррель, а в июне - $28, то с июля - $25 (а в дальнейшем, возможно, и $20). То есть, при прочих равных в июле экспортеры будут продавать больше валюты на бирже для выплаты налогов.

Кроме того, цены на нефть могут получить поддержку от пикового спроса на топливо в США, где в самом разгаре автомобильный сезон и цена за баррель Brent может установиться в зоне $75-80, добавили в "БКС мир инвестиций". В "Финаме" напомнили, что с июля Саудовская Аравия планирует сократить объемы добычи своей нефти на 1 млн баррелей в сутки. "Это идет как дополнение к более широкой сделке альянса ОПЕК+ по ограничению поставок до 2024 года. Похоже, что саудиты нацелены на то, чтобы вернуть котировки к $80 за баррель в ближайший месяц", - пояснил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Сглаживать курсовую волатильность продолжит и продажа юаней в рамках бюджетного правила, рассчитывают в "БКС мир инвестиций". В УК "Альфа-Капитал" считают, что в июле курс доллара стабилизируется в диапазоне 80-85 рублей, в "БКС мир инвестиций" - 82-84 рубля, евро при этом опустится до 90-92 рублей, и юань - до 11,4-11,8 рубля.

"Цифра брокер" и ИК "Велес капитал" ждут, что в случае отсутствия новых потрясений рубль укрепится к концу июня до диапазона 83-89 рублей за доллар. Прогноз "Тинькофф инвестиции" по паре доллар/рубль во втором полугодии - около 83-88 рублей, паре юань/рубль около 11,7-12,5 рубля. При этом эксперты не исключают, что в некоторые моменты курс будет выходить за прогнозный интервал ввиду сохранения повышенной волатильности.