"Эльбрус" за горнолыжный сезон посетили 440 тыс. человек

По словам гендиректора АО "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова, это практически на 100 тыс. больше по сравнению с 2022 годом

НАЛЬЧИК, 30 июня. /ТАСС/. Количество посетителей курорта "Эльбрус" в горнолыжном сезоне 2022-2023 годов достигло около 440 тыс., что почти на 30% больше по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщил в пятницу журналистам гендиректор АО "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

"Из года в год мы видим, что курорт у нас развивается, посещают большое количество туристов, 440 тыс. туристов побывало практически в этот девятимесячный сезон. Это достаточно много. Это практически на 100 тыс. больше по сравнению с прошлым годом", - сказал Юмшанов.

По его словам, инфраструктура курорта будет развиваться. В планах увеличить пропускную способность канатной дороги. В этом году планируется сдача еще двух канатных дорог и расширение трасс.

"Возможности для туристов в следующий горнолыжный сезон расширятся. <…> Мы стремимся в целом к 1 млн туристов в год. Мы считаем, что этот показатель абсолютно реалистичен", - добавил гендиректор.

В пресс-службе курорта сообщили, что зимний сезон 2022-2023 годов на "Эльбрусе" закрыт с 30 июня. С сегодняшнего дня прекращена подготовка трассы и продажа ски-пассов для катания. Канатные дороги продолжат работу в штатном режиме.