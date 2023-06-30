30 июня, 13:21,
обновлено 30 июня, 13:36

Путин поручил продумать проведение в РФ пятилетки предпринимательского труда

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 августа подготовить предложения по проведению пятилетки "созидательного предпринимательского труда" в РФ, сообщается на сайте Кремля.

"Подготовить с привлечением ведущих общественных объединений предпринимателей и представить предложения по проведению в РФ пятилетия созидательного предпринимательского труда. Срок - 1 августа 2023 года", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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