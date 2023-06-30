30 июня, 13:28

На строительство глэмпингов в ДНР планируют направить 10 млн рублей

На эти деньги намерены возвести 16 объектов на территории поселка Ялта

ТАСС, 30 июня. Туристический кластер "Экодом "Ялта" планируют создать на территории поселка Ялта, на эти цели направят 10 млн рублей федеральных субсидий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале правительства Донецкой Народной Республики.

"Федеральные субсидии погасят половину суммы, которая нужна Першотравневому району республики для создания туристического кластера "Экодом "Ялта". На строительство 16 глэмпингов на территории поселка Ялта выделят 10 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Проект Мангушского муниципального округа профинансируют благодаря его победе во Всероссийском конкурсе инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Мероприятие провели в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Першотравневый район участвовал в нем вместе со своим регионом-шефом. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация