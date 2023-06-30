30 июня, 13:42

Соцсеть "ЯRus" приостановила работу

При этом приложение по-прежнему можно скачать из Rustore, Google Play и App Store

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. Социальная сеть "ЯRus" прекратила свою работу, однако приложение по-прежнему пока можно скачать из Rustore, Google Play и App Store. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

При попытке опубликовать пост или войти в аккаунт или в приложение высвечивается ошибка. Зайти в соцсеть с помощью стороннего аккаунта Google или VK также невозможно.

Ранее соцсеть объявила о приостановке работы с 30 июня в связи с "нестабильной политической ситуацией".

В заявлении на сайте соцсети подчеркивается, что команда соцсети находится в поиске новых инвесторов. 

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Россия
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