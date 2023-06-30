"Яндекс" сменит финансового директора с 1 августа

Как сообщили в компании, изменения связаны с подготовкой к корпоративной реструктуризации, которая началась в ноябре 2022 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Новым финансовым директором "Яндекса" с 1 августа будет назначен финансовый директор в бизнес-группе электронной коммерции и логистических сервисов компании Александр Балахнин. Об этом говорится в сообщении "Яндекса". Как указали в компании, изменения связаны с подготовкой к корпоративной реструктуризации, которая началась в ноябре 2022 года.

"Должность финансового директора "Яндекса" с 1 августа займет Александр Балахнин. На текущий момент он работает на аналогичной должности в бизнес-группе электронной коммерции и логистических сервисов, а до этого он отвечал за финансы в "Яндекс Маркете", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что нынешний финансовый директор Светлана Демяшкевич перейдет на должность старшего вице-президента по финансам Yandex N.V. и будет напрямую подчиняться председателю совета директоров компании Джону Бойнтону. Изменения, согласно сообщению, произойдут с 1 августа с текущего года.