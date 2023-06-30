В МЭР заявили о выполнении всех обязательств перед Южной Осетией, в том числе финансовых

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач отметил, что активная совместная работа, а также принятые в 2022 году решения в рамках межправительственной комиссии в Москве качественно отразились на работе

ЦХИНВАЛ, 30 июня. /ТАСС/. Россия своевременно выполняет все обязательства перед Южной Осетией, в том числе по финансированию. Об этом замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил в пятницу в Цхинвале в ходе совещания по социально-экономическому сотрудничеству между РФ и Южной Осетией.

Вольвач отметил, что активная совместная работа, а также принятые в прошлом году решения в рамках межправительственной комиссии в Москве качественно отразились на работе.

"Все задачи, которые перед нами были поставлены с точки зрения финансирования, мы стараемся выполнить. Мы внимательно следим за тем, чтобы в перечень инвестпрограммы попали наиболее нужные и эффективные для республики объекты. Очень важно, чтобы мы оставили возможность в отдельных случаях восстанавливать за счет инвестпрограммы социальные объекты. Это важно для качества жизни людей. Некоторые пункты уже вышли на финишную прямую, например, детский лагерь, завод "Ирбазальт", - сказал он.

По словам замминистра, "по понятным причинам этот год проходит тяжелее", первостепенная задача - не снижать тех темпов развития, которые были набраны в 2022-м.

В декабре прошлого года в пресс-службе правительства закавказской республики сообщали, что общий объем финансовой помощи России Южной Осетии в 2023-м составит 7,2 млрд рублей, из которых 1,157 млрд рублей - это средства, выделяемые на реализацию инвестпрограммы содействия социльно-экономическому развитию республики.