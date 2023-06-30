30 июня, 13:40

Путин поручил изучить возможную компенсацию затрат на рекламу потребительских товаров РФ

Соответствующий доклад вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров должен представить до 1 августа 2023 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу изучить возможность компенсаций российским производителям потребительских товаров затрат на наружную рекламу. Соответствующий доклад вице-премьер - министр промышленности и торговли России Денис Мантуров должен представить до 1 августа 2023 года.

"Минпромторгу России рассмотреть вопрос о возможности компенсации российским организациям, осуществляющим производство и выпуск в обращение потребительских непродовольственных товаров, затрат на распространение наружной рекламы в целях продвижения товаров", - говорится в поручении, данном по итогам встречи с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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