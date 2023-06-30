"Татнефть" выплатит дивиденды за 2022 год из расчета 67,28 рубля на акцию

Чистая прибыль компании, приходящаяся на ее акционеров, по МСФО в 2022 году составила 284,6 млрд рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Татнефти" на годовом общем собрании утвердили дивидендные выплаты по итогам 2022 года из расчета 67,28 рубля на акцию с учетом объявленных дивидендов за шесть и девять месяцев. Это следует из сообщения компании.

За шесть и девять месяцев 2022 года компания выплатила дивиденды из расчета 39,57 рубля на акцию. Финальные дивиденды, таким образом, составят 27,71 рубля на акцию.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 июля.

"Татнефть", согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО - в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль "Татнефти", приходящаяся на акционеров компании, по МСФО в 2022 году составила 284,6 млрд рублей, в то время как прибыль по РСБУ - 241,9 млрд рублей.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 24,53% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 38% акций.