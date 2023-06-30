В инфраструктуру Минусинска к 200-летнему юбилею вложили около 7 млрд рублей

Всего в городе обновили и реконструировали 195 объектов

ТАСС, 30 июня. Около 7 млрд рублей вложили в развитие инфраструктуры Минусинска Красноярского края начиная с 2020 года, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе губернатора края.

"Общий объем вложений начиная с 2020 года в соответствии с утвержденным планом-графиком составил почти 7 млрд рублей. В городе отреставрированы объекты культурного наследия Минусинска, благоустроены общественные пространства, отремонтированы улицы и дороги", - сообщил собеседник агентства.

Всего обновили и реконструировали 195 объектов, в том числе 33 объекта культурного наследия, а также жилые дома, объекты социальной сферы, дорожная инфраструктура. В 1823 году существующее с середины XVIII века село получило статус города. Сейчас на юге Красноярского края это самый крупный город, его население - около 70 тыс. человек.

В августе 2023 года город на юге края отметит 200-летний юбилей.