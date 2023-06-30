Минфин в III квартале планирует разместить ОФЗ на 1 трлн рублей

Объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составит 50 млрд рублей, от 5 до 10 лет - 500 млрд рублей, от 10 лет - 450 млрд рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минфин РФ в III квартале 2023 года планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в объеме 1 трлн рублей, следует из сообщения министерства.

"Плановый объем размещения ОФЗ в III квартале 2023 года - 1 тыс. млрд рублей по номинальной стоимости", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составит 50 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно - 500 млрд рублей, от 10 лет - 450 млрд рублей.

Согласно данным Минфина, в июле и сентябре планируется по четыре аукциона по размещению облигаций федерального займа (5, 12, 19 и 26 июля, 6, 13, 20 и 27 сентября), в августе - пять (2, 9, 16, 23 и 30 августа).