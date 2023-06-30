Путин поручил АСИ и бизнес-сообществу разработать стандарт социального капитала бизнеса

За основу предлагается взять принципы ответственного ведения бизнеса

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение Агентству стратегических инициатив (АСИ), РСПП, "Деловой России" и "Опоре России" до 1 ноября 2023 года разработать стандарт социального капитала бизнеса и включить в него стимулы для предпринимателей. Соответствующее поручение дано по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей", Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России", Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ разработать стандарт социального капитала бизнеса и меры стимулирования предпринимателей к внедрению указанного стандарта", - говорится в тексте поручения.

За основу предлагается взять принципы ответственного ведения бизнеса, такие как стабильное стратегическое развитие в Российской Федерации, забота о сотрудниках и членах их семей, поддержка социальных программ, реализация проектов, связанных с охраной окружающей среды, укрепление своей страны.