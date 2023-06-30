На Украине отменят налоговые льготы для бизнеса с 1 августа

Запрет на проверки останется в силе

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Верховая рада приняла законопроект об отмене с 1 августа льготного единого налога для бизнеса в размере 2%, введенного в марте прошлого года. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Отменяется система 2-процентного единого налога", - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно закону, после 1 августа бизнесмены - физические и юридические лица - должны возвратиться к прежней системе налогообложения. Как и прежде, единый налог будет уплачиваться с дохода в размере 5%, если предприниматели выбирают систему начисления, освобождающую их от выплаты НДС, либо 3% в случае, если они являются плательщиками НДС.

При этом остается в силе запрет на проверки бизнеса, мораторий на проверки отменяется для производителей подакцизной продукции, игорного бизнеса, финансовых и платежных услуг.

В марте 2022 года на Украине была введена льготная система выплаты единого налога в размере 2% для предпринимателей, имеющих оборот бизнеса менее 10 млрд гривен ($235 млн). Отмена этого льготного налогового режима является одним из условий, который Международный валютный фонд предъявил Украине в качестве условия для продолжения сотрудничества.