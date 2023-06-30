"Соллерс" выплатит дивиденды по итогам 2022 года

Выплаты будут осуществляться из расчета 45,39 рубля на акцию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Соллерса" на годовом собрании утвердили дивидендные выплаты по итогам 2022 года из расчета 45,39 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании на официальном сервере раскрытия информации.

10 июля 2023 года определено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Как сообщалось ранее, чистый убыток "Соллерса" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в I квартале 2023 года составил 207,3 млн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в размере 67,5 млн рублей. Чистая прибыль "Соллерса" по РСБУ за 2022 год снизилась в 4,8 раза и составила 252,7 млн рублей.

Новый совет директоров

При этом акционеры также утвердили новый состав совета директоров. В него вошли руководитель внутреннего аудита группы компаний "Газстройпром" Маргарита Ведиджиани, а также учредитель и партнер компании "HeadOffice" Владислав Баумгертнер.

Сохранили свои места в совете директоров глава "УАЗа" Адиль Ширинов, гендиректор "Соллерс авто" и "Соллерс групп" Николай Соболев, заместитель гендиректора "Соллерс авто" Зоя Каика, заместитель директора по правовым вопросам "Соллерс авто" Виктор Хвесеня, заместитель гендиректора "УАЗа" и финансовый директор "Соллерс Форд" Татьяна Гой, глава ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин и руководитель администрации главы Республики Татарстан Асгат Сафаров.

Не вошли в новый состав директор по правовым вопросам "Соллерс авто" Михаил Санин и гендиректор СП "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" Елена Фролова.

"Соллерс авто" принадлежит на 76% "Альтер инвест", которой владеют Ширинов, Соболев, Каика и Хвесеня.