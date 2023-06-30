Кабмин продлил срок, когда налогоплательщикам не начисляются пени за ошибки в уведомлениях

При этом на едином налоговом счете должно быть достаточно средств для погашения обязанности по уплате налога

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство РФ продлило срок, когда налогоплательщикам не начисляются пени за ошибки в уведомлениях об исчисленных налогах, до 31 декабря, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

"До 31 декабря 2023 года продлен срок, в течение которого не будут начисляться пени, если налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах. Важное условие: на едином налоговом счете должно быть достаточно средств для погашения обязанности по уплате налога", - отмечается в материалах.

Данная мера позволит смягчить условия перехода на единый налоговый счет и даст возможность привыкнуть к новым условиям расчетов с бюджетом без негативных последствий, считают в Минфине.

"Кроме того, продление срока защитит тех налогоплательщиков, которые допускали ошибки при направлении уведомлений об исчислении авансовых платежей или по которым банки своевременно не передали данные об их платежах. Таким образом, в условиях формирования единого сальдо расчетов с бюджетом у них будет дополнительное время на сверку с налоговым органом", - говорится в материалах.