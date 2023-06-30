ЦБ повысил оценку профицита внешней торговли РФ в I квартале до $30,2 млрд

Центробанк также пересмотрел оценку внешнего долга РФ, который на 1 апреля составил $358,8 млрд

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам января - марта 2023 года снизился на $54,6 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил $30,2 млрд, следует из материалов ЦБ. Ранее регулятор оценивал профицит внешней торговли РФ за I квартал текущего года на уровне $28,7 млрд.

При этом оценка профицита счета платежного баланса РФ за первые три месяца 2023 года была понижена. Он составил $14,8 млрд, снизившись за год на $56,1 млрд. Ранее ЦБ оценивал профицит счета платежного баланса РФ за январь - март этого года на уровне $15,3 млрд.

"Сокращение профицита баланса товаров до $30,2 млрд долларов США в I квартале 2023 года с 84,8 млрд долларов США в соответствующем периоде 2022 года стало результатом уменьшения стоимостных объемов экспорта, обусловленного снижением как мировых цен на основные товары российского экспорта, так и физических объемов поставок, при незначительном увеличении импорта", - отметил регулятор.

ЦБ также пересмотрел оценку внешнего долга РФ, который на 1 апреля составил $358,8 млрд. Ранее показатель находился на уровне $357,9 млрд.