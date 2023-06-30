Путин поручил обсудить специальные налоговые режимы для МСП, продающих изделия из серебра

Поручение должно быть исполнено до 1 августа

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность предоставления малым и средним предпринимателям, которые занимаются продажей ювелирных и других изделий из серебра, права на применение специальных налоговых режимов, говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Правительству Российской Федерации <…> при участии общероссийской общественной организации "Деловая Россия" <…> рассмотреть вопрос о возможности предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим реализацию ювелирных и других изделий из серебра, права на применение специальных налоговых режимов", - говорится в перечне поручений.

Кроме того, кабмину совместно с Росфинмониторингом и при участии "Деловой России" необходимо будет подготовить и представить предложения по снижению административной нагрузки на организации и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются реализацией ювелирных и других изделий из серебра.

Такие предложения, в том числе, должны касаться вопроса соблюдения требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Помимо этого, правительству поручено обеспечить внесение в законодательство изменений, которые предусматривают добровольный порядок клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, маркированных средствами идентификации и предназначенных для экспорта в страны, не являющиеся членами ЕАЭС.

Срок исполнения по этим поручениям - 1 августа 2023 года.