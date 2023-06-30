В Москве инвестор построит ледовый дворец в Мневниковской пойме

Общая площадь объекта составит 25 тыс. кв. м

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Москвы выделили застройщику земельный участок площадью 2,5 га для реализации масштабного инвестнного проекта (МаИП) - строительства многофункционального ледового дворца. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Для реализации масштабного инвестиционного проекта на северо-западе столицы инвестор построит многофункциональный ледовый дворец для сборной России и проведения международных соревнований по керлингу. Общая площадь комплекса составит 25 тыс. кв. м", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что для строительства производственных и инновационных комплексов, социальных и транспортных объектов город выделяет землю без торгов, если параметры будущего проекта соответствуют критериям МаИП. Это создает дополнительные рабочие места и способствует развитию столичной инфраструктуры.

"Город предоставил некоммерческой организации земельный участок на территории Мневниковской поймы площадью 2,5 га в аренду на пять лет. В течение этого времени инвестор должен полностью завершить возведение спортивного комплекса", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

МаИП - это проекты, которые направлены на инфраструктурное развитие городских территорий, увеличение количества рабочих мест и роста инвестиций в экономику столицы. Для таких объектов город предоставляет участки без проведения торгов в аренду сроком на пять лет. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной и спортивной инфраструктуре.