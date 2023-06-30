"Русгидро" выплатит дивиденды за 2022 год из расчета 5,025 копейки на акцию

В общей сложности на дивиденды будет направлено 22,4 млрд рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Русгидро" приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2022 года из расчета 5,025 копейки на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

В общей сложности на дивиденды будет направлено 22,4 млрд рублей.

Еще 275,2 млн рублей будет направлено в резервный фонд, 3,36 млрд рублей - на развитие общества.

Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 11 июля 2023 года.

По итогам 2021 года "Русгидро" выплатила дивиденды из расчета 5,3 копейки на обыкновенную акцию, или суммарно 23,3 млрд рублей.

"Русгидро" объединяет более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,2 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (61,7%) и банк ВТБ (12,95%).