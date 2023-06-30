Во Владимирской области направят около 1 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

По итогам 2023 года в регионе планируют построить и реконструировать восемь объектов

ТАСС, 30 июня. Владимирская область направит почти 1 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2023 году, реализуемые проекты повысят качество водоснабжения более 40 тыс. человек. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"В 2023 году на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов и систем коммунальной инфраструктуры направлен почти 1 млрд рублей, в том числе более 640 млн рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Министр ЖКХ региона Елена Семенова 30 июня провела рабочее совещание с представителями муниципалитетов по реализации госпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области". В 2023 году планируется строительство и реконструкция объектов и сетей водоотведения в Гусь-Хрустальном, Коврове, Покрове, поселке Садовый Суздальского района, селе Сосновый Бор Юрьев-Польского района, деревнях Ельцы Киржачского района, Новое Аннино Петушинского района и Вяткино Судогодского района.

Кроме того, в 2023 году во Владимирской области в рамках федерального проекта "Чистая вода" запланированы реконструкция и строительство объектов питьевого водоснабжения в Муроме, Меленковском, Петушинском, Муромском районах и поселке Ставрово Собинского района. Стоимость работ составит порядка 731 млн рублей. "Всего по итогам 2023 года в регионе будет построено и реконструировано восемь объектов и 10,8 км сетей водоотведения, пять объектов и 17,8 км сетей водоснабжения, обеспечено качественной питьевой водой более 41 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе.