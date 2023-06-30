Собрание акционеров "Роснефти" одобрило финальные дивиденды за 2022 год

Они составят 17,97 рубля на акцию, отметили в компании

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Годовое общее собрание акционеров "Роснефти" одобрило решение о выплате финальных дивидендов за 2022 год из расчета 17,97 рубля на акцию, сообщила компания. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 11 июля.

Учитывая выплату промежуточных дивидендов из прибыли за I полугодие 2022 года, суммарные дивиденды на акцию за 2022 год составят 38 рублей 36 копеек, а общая сумма средств на выплату - 406,5 млрд рублей Это соответствует 50% чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 год, относящейся к акционерам "Роснефти". Чистая прибыль "Роснефти", приходящаяся на акционеров, по МСФО составила в 2022 году 813 млрд рублей.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственный "Роснефтегаз" (40,4%), ВР Russian Investments Limited с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,46%), 9,6% у ООО "РН-Нефть капиталинвест". В феврале 2022 года BP заявляла, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", но пока еще сохраняет долю в российской компании.