Представитель Индии вошел в совет директоров "Роснефти"

Совет возглавил экс-министр энергетики Катара

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Роснефти" на заочном годовом собрании утвердили состав обновленного совета директоров из одиннадцати человек, сообщила компания. В совет директоров вошел управляющий директор индийской Valpro и бывший топ-менеджер Indian Oil Говинд Коттис Сатиш, став, таким образом, первым представителем от Индии в нем.

Возглавил совет директоров Мухаммед бен Салех ас-Сада, председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи и бывший министр энергетики и промышленности Катара.

В компании отметили, что в совет директоров также вошел главный исполнительный директор филиппинской Oil & Petroleum International Resources.

Кром того, новым участником стал ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов.