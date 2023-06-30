Совет директоров СТМ рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года

Чистая прибыль "Синара - транспортные машины" за 2022 год по РСБУ снизилась в три раза по отношению к 2021 году и составила 583,6 млн рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Совет директоров компании "Синара - транспортные машины" (СТМ) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании на официальном сайте раскрытия информации.

"Рекомендовать единственному акционеру общества принять следующее решение: дивиденды по результатам деятельности общества за 2022 год не объявлять и не выплачивать", - отмечается в сообщении.

Чистая прибыль "Синара - транспортные машины" (СТМ) за 2022 год по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в три раза по отношению к 2021 году и составила 583,6 млн рублей. При этом выручка компании за прошлый года выросла в два раза к уровню 2021 года и составила 1,7 млрд рублей.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.