На площадке возведения Курской АЭС-2 завершили сборку реактора первого энергоблока

Его вес составил 671 тонну

КУРСК, 30 июня. /ТАСС/. Сборку реактора первого энергоблока завершили на площадке сооружения станции замещения Курской АЭС-2, сообщила в пятницу пресс-служба атомной электростанции.

"На площадке сооружения Курской АЭС-2 в реакторном здании первого энергоблока завершена сборка реактора инновационного энергоблока №1. На штатное место установлены последние конструктивные элементы реактора, включая такие крупногабаритные, как блок защитных труб и верхний блок", - говорится в распространенном сообщении.

Внутри корпуса реактора разместили шахту весом в 76 тонн для размещения в ней активной зоны и организации потока теплоносителя, выгородку, необходимую для формирования поля энерговыделения, дистанционирования тепловыделяющих сборок и ограничения воздействия нейтронного излучения на корпус, блок защитных труб, сверху которого установили верхний блок с крышкой для уплотнения главного разъема реактора. В собранном виде вес реактора составляет 671 тонну, его длина 19,3 м, диаметр - 4,8 м.

Курская АЭС в составе "Росэнергоатома" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". Взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей станции строится Курская АЭС-2, которая станет станцией замещения. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции.