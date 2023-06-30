30 июня, 14:36

Акционеры "Алросы" утвердили новый состав набсовета

Новый состав набсовета компания не раскрывает

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "Алросы" на годовом общем собрании утвердили новый состав наблюдательного совета, говорится в сообщении компании.

"Акционеры избрали новые составы наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также утвердили аудитора компании", - говорится в сообщении. Новый состав набсовета компания не раскрывает.

Кроме того, акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании за 2022 год, приняли решение о распределении прибыли и убытков, о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии "Алроса" по итогам 2022 года.

О компании

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Якутия - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых работает компания, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация