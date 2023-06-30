Red Wings откроет полеты из Москвы в Кутаиси 10 июля

Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings планирует открыть полеты из Москвы в Кутаиси 10 июля 2023 года, говорится в сообщении перевозчика.

"Рейсы Москва-Кутаиси стартуют 10 июля. Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут. Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Ранее сообщалось, что компания также намерена запустить рейсы из Сочи в Тбилиси, но пока продажа на эти рейсы на сайте не открыта, а дата начала полетов неизвестна.

В мае этого года Россия и Грузия возобновили авиасообщение, закрытое в 2019 году.