30 июня, 15:04

Red Wings откроет полеты из Москвы в Кутаиси 10 июля

Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings планирует открыть полеты из Москвы в Кутаиси 10 июля 2023 года, говорится в сообщении перевозчика.

"Рейсы Москва-Кутаиси стартуют 10 июля. Продолжительность полета составит 3 часа 40 минут. Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Ранее сообщалось, что компания также намерена запустить рейсы из Сочи в Тбилиси, но пока продажа на эти рейсы на сайте не открыта, а дата начала полетов неизвестна.

В мае этого года Россия и Грузия возобновили авиасообщение, закрытое в 2019 году. 

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