Доходы бюджета Тамбовской области на 2023 год увеличили на 1,5 млрд рублей

Председатель облдумы Евгений Матушкин отметил, что эту сумму планируют направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, реализацию общественных инициатив и на размещение граждан в пунктах временного размещения

ТАСС, 30 июня. Депутаты Тамбовской областной думы в пятницу внесли поправки в бюджет региона на 2023 год, увеличив статьи дохода на 1,5 млрд рублей. Средства направят в том числе на модернизацию первичного звена здравоохранения, возмещение аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур, сообщила в пятницу пресс-служба облдумы.

"Сегодня на заседании Тамбовской областной думы депутаты приняли поправки в бюджет региона на 2023 год. Изменения были внесены в связи с увеличением собственных доходов бюджета области, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, предоставления целевых бюджетных кредитов из федерального бюджета, а также перераспределения бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель облдумы Евгений Матушкин, собственные доходы бюджета области увеличены на 1,5 млрд рублей. "В первую очередь увеличение произошло за счет налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и акцизов", - приводит пресс-служба его слова.

Матушкин добавил, что дополнительные доходы планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, возмещение аграриям части затрат на производство и реализацию зерновых культур, на размещение и питание граждан в пунктах временного размещения.

С учетом внесенных изменений сумма доходов бюджета в 2023 году составит 63,6 млрд рублей, расходов - 69,9 млрд рублей, объем дефицита - 6,3 млрд рублей, он носит технический характер. Бюджет на текущий год депутаты принимали в декабре 2022 года, доходы планировались в размере 61,7 млрд рублей, расходы - 63,2 млрд рублей, дефицит - 1,53 млрд рублей.