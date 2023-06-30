Авиакомпания "Азимут" в июле вдвое увеличит число рейсов из Москвы в Грузию

Полеты будут выполняться ежедневно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июня. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Азимут" с 5 июля вдвое увеличит число рейсов из Москвы в Тбилиси, сообщили в пресс-службе авиакомпании в пятницу.

"Полеты из Внуково в столицу Грузии будут выполняться два раза в день. В настоящее время рейсы выполняются каждое утро, с 5 июля в расписании появится рейс с вылетом в вечернее время", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что полеты будут выполняться ежедневно.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Первой авиакомпанией, получившей разрешение на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой, стал российский "Азимут". Первый после решения о возобновлении полетов в Грузию рейс авиакомпании в Тбилиси вылетел из аэропорта Внуково 19 мая.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В расписании - более 100 направлений по РФ и за рубеж.